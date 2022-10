Mesaje false in numele E.ON Energie Romania. Precizari pentru clienti

E.ON Energie Romania atrage atentia asupra unor mesaje false transmise in numele companiei.E.ON Energie Romania isi avertizeaza clientii sa nu ia in considerare si sa nu dea curs mesajelor primite, in ultimele zile, prin intermediul Whatsapp/SMS, in numele companiei, privind necesitatea unei deplasari la magazinele E.ON si depunerea unei cereri, pana la 1 octombrie, pentru a beneficia de schema de sprijin."Aceste mesaje NU sunt expediate de E. ... citeste toata stirea