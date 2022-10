Mesaje false in numele Jandarmeriei Romane. "Nu accesati link-urile sau fisierele atasate"

Jandarmeria atrage atentia ca mai multe persoane primesc in continuare mesaje in care sunt acuzate de pornografie cibernetica si in care destinatarii sunt invitati sa raspunda in 72 de ore, in caz contrar urmand sa fie arestati. "Va rugam sa nu distribuiti, sa nu accesati link-urile sau fisierele atasate din continutul acestui tip de e-mail!", a transmis Jandarmeria Romana. Este vorba de o campanie de tip SCAM din partea unor persoane rau intentionate. Prin astfel de mesaje cetatenii sunt ... citeste toata stirea