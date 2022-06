Meseria, "bratara de argint"

Vadim Gureu, originar din Republica Moldova, a castigat locul al 2-lea in cadrul Concursului National de Meserii - Calificarea Profesionala Mecanic Auto, care s-a desfasurat in perioada 18-22 aprilie 2022 la Deva. Brasovul nu a mai avut o astfel de performanta de mai bine de 15 ani.Elev in an terminal la Colegiul Tehnic de Transporturi Brasov, Vadim a ales sa-si urmeze pasiunea chiar in orasul de la poalele Tampei, la 600 de km distanta de casa, din dorinta de a fi independent si de a se ... citeste toata stirea