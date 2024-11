Mesteceni, artari si tei, pe marginea strazilor din Brasov

Primaria Brasov a anuntat ca, din aceasta saptamana, municipalitatea a demarat campania de toamna pentru plantari de arbori. Aproximativ 400 de puieti de tei, mesteacan, castan si artar vor fi plantati in aliniamentele stradale si in cartiere.Pe ce straziAstfel, in luna noiembrie se vor executa plantari pe principalele aliniamente stradale, cum ar fi str. Harmanului, str. Carpatilor, Bulevardul 15 Noiembrie, str. Aurel Vlaicu, Zizinului, dar si in spatiile verzi de la asociatiile de ... citește toată știrea