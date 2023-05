Primarul Brasovului, Allen Coliban, a discutat marti, 23 mai, in cadrul unei intalniri care a avut loc la sediul primariei, cu reprezentantii Federatiei Centrale a Mestesugurilor Germane (Zentralverband des deutschen Handwerks - ZDH) si ai Camerei Mestesugarilor din Muchen (Handwerkskammern Munchen), despre o posibila colaborare atat in organizarea celei de-a doua editii EDU.DUAL la Brasov, cat si de acordarea de expertiza in crearea Campusului pentru Invatamant Dual la Brasov.Intalnirea a ... citeste toata stirea