Mestesugarii din Iran expun la Brasov

16 artisti mestesugari iranieni isi vor expune lucrarile la Aula Universitatii si, mai mult, ii veti putea vedea in cadrul unor ateliere interactive. Asta in cadrul expozitiei "Artele Persiei", care ajunge si la Brasov, in perioada 24-26 iulie, la Aula Universitatii Transilvania din Brasov. Vor fi expuse lucrari realizate prin diverse tehnici, precum: pictura, miniatura, gravura in lemn, intarsi, broderie, prelucrarea pietrelor semi-pretioase sau tehnica de emailat. De asemenea, vizitatorii ii ... citeste toata stirea