Meta investeste in dezvoltarea robotilor umanoizi bazati pe inteligenta artificiala, in ciuda pierderilor de aproape 5 miliarde de dolari in 2024

Meta investeste in dezvoltarea robotilor umanoizi bazati pe inteligenta artificiala, in ciuda pierderilor de aproape 5 miliarde de dolari in 2024Distribuie daca iti place!Meta Platforms isi extinde activitatea in domeniul roboticii prin crearea unei noi divizii in cadrul unitatii Reality Labs, cu scopul de a dezvolta roboti umanoizi alimentati de inteligenta artificiala, potrivit unui memo intern consultat de Reuters vineri, transmite News.ro.Compania-mama a Facebook intra astfel intr-un ... citește toată știrea