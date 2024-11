Meta reduce preturile pentru abonamentele la Facebook si Instagram din UE cu 40%

Meta a anuntat o reducere de 40% a pretului abonamentelor fara reclame pentru utilizatorii platformelor sale de socializare in Uniunea Europeana, in incercarea de a se conforma cerintelor de reglementare din regiune, transmite CNBC, conform News.ro.Compania a confirmat marti, intr-un articol pe blog, ca utilizatorii europeni vor putea, de asemenea, accesa gratuit Facebook si Instagram daca accepta sa vizualizeze reclame bazate pe un set minim de date personale.Initial, Meta a lansat in ... citește toată știrea