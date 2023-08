In general, in Romania, vremea va incepe sa se raceasca in perioada 29-30 august, cand temperaturile maxime vor scadea de la 34-38 grade Celsius la 30-32 grade Celsius.In urmatoarele zile, temperaturile vor continua sa scada, ajungand la 26-27 de grade Celsius la sfarsitul primei saptamani de prognoza (1-2 septembrie).Dupa data de 3 septembrie, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cu ... citeste toata stirea