Meteorologii anunta canicula in urmatoarele 4 saptamani

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca in urmatoarele saptamani vremea va fi calda in aproape toate regiunile Romaniei. De asemenea, vor fi putine precipitatii.13 - 20 iunieTemperatura va fi in general apropiata de valorile normale pentru aceasta saptamana, in cea mai mare parte a tarii. Regimul pluviometric va fi deficitar in toate regiunile, dar mai ales in jumatatea nord-vestica a tarii.20 - 27 iunieTemperatura medie a aerului va avea valori usor mai ridicate decat ... citeste toata stirea