Dupa mai multe zile caniculare, meteorologii anunta o racire accentuata a vremii incepand de saptamana viitoare. Duminica, 6 august, un valul de aer rece va patrunde in Romania.Meteorologii anunta o racire accentuata a vremii. Potrivit specialistilor, vremea se va raci la inceputul saptamanii viitoare, o incalzire fiind prognozata din data de 10 august. Astfel, vremea se va raci in vest, centru, nord si in ... citeste toata stirea