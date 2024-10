Meteorologii anunta ploi in mai multe regiuni de joi pana luni

Meteorologii anunta ploi in mai multe regiuni incepand de joi seara pana luni dimineata. Banatul, sudul Crisanei, Carpatii Meridionali se vor afla sub avertizare cod galben de vant pana vineri sear, transmite News.ro.Conform ANM, de joi 3 octombrie, ora 21 pana luni, 7 octombrie, ora 10, sunt prognozate ploi moderate cantitativ in mai multe zone."Din seara zilei de joi (03 octombrie) si pana in dimineata zilei de sambata (05 octombrie), temporar va ... citește toată știrea