Meteorologii anunta ploi insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, pana miercuri, in cea mai mare parte a tarii. In zonele montane, la peste 1500 de metri altitudine, va ninge. Pentru mai multe judete au fost emise avertizari cod galben.Potrivit ANM, luni, in intervalul 10.00 - 18.00, vantul va avea intensificari in Dobrogea, ... citește toată știrea