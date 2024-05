Meteorologii au emis un nou cod galben de ploi torentiale

Meteorologii au emis o noua avertizare de vreme rea, pentru ziua de joi. Potrivit ANM, pana la ora 23.00 va fi in vigoare un cod galben de ploi torentiale in partea de Vest a tarii.Codul galben intra in vigoare joi, la ora 12.00 si va fi valabil pana joi seara, la ora 23.00. In intervalul mentionat, vor fi perioade cu ... citește toată știrea