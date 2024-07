Meteorologii au prelungit CODUL ROSU de canicula pentru perioada 15-16 iulie

Meteorologii au emis noi avertizari Cod rosu si Cod portocaliu de canicula, val de caldura intens si persistent si disconfort termic deosebit de accentuat, valabile pe parcursul zilelor de luni si marti in intreaga tara.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in perioada 15-16 iulie, pe fondul avertizarii Cod rosu in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea si sud-vestul Transilvaniei, valul de caldura va continua sa se intensifice. Se vor inregistra temperaturi ... citește toată știrea