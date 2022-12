Mezzosoprana Carmen Topciu este "Carmen", in Australia

Dupa ce anii anteriori a fost invitata pentru "Ana Bolena", "Maria Stuarda" sau "Carmen", mezzosoprana Carmen Topciu, solista a Operei din Brasov, este... din nou, "Carmen", din opera lui Georges Bizet, in Cockatoo Island, tocmai in Australia. De aceasta data a acceptat sa fie parte dintr-o montare moderna a celebrei operei, prezentata in doua distributii diferite. Carmen Topciu este parte a primei distributii. "Sa spunem ca nu e simplu sa ajungi sa canti in Australia, deoarece ei folosesc ... citeste toata stirea