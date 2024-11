"Mi-am pregatit sampania"

Comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, s-a declarat convinsa, marti, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca Romania si Bulgaria "se vor bucura de toate avantajele Spatiului Schengen" incepand de anul viitor, informeaza Agerpres. "Ma astept ca presedintia maghiara (a Consiliului UE - n.r.) sa propuna Consiliului in decembrie sa elimine controalele la frontierele terestre incepand cu 1 ianuarie 2025", a afirmat Ylva Johansson in fata eurodeputatilor. "Mai am ... citește toată știrea