Mica, frumoasa si foarte puternica, la doar 46,2 kilograme, brasoveanca Alexandra Zamfirescu a reusit sa isi aduca in palmares inca patru medalii de bronz, dupa ce executat indreptari cu 100 kilograme, genuflexiuni cu 87,5 si a reusit sa impinga din culcat 42,5 kilograme.Jandarmerita a revenit de la Campionatul Mondial de Powerlifting, care a avut loc in Cluj-Napoca, in perioada 24 august -3 septembrie, unde sportivi din 55 de tari s-au adunat pentru a-si masura fortele."Puternica noastra ... citeste toata stirea