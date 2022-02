Microbuze de la ISU Brasov, in judetul Suceava pentru a-i ajuta pe refugiati

16 microbuze de transport persoane din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta din judetele Alba, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Mures, Neamt si Sibiu au ajuns in Vama Siret din judetul Suceava. Noua dintre acestea vor ramane in vama pentru transportul cetatenilor ucraineni catre destinatiile dorite, iar trei au fost directionate catre tabara mobila de pe stadionul Siret. Pentru gestionarea solicitarilor de sprijin, tabara mobila apartinand ISU Constanta a fost trimisa in ... citeste toata stirea