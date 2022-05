"Microgranturi in domeniul agroalimentar". Cererile se depun in perioada 27-31 mai la APIA. 5000 euro/beneficiar

Inscrierile pentru masura "Microgranturi in domeniul agroalimentar" vor incepe astazi, 27 mai a.c., anunta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Astfel, in perioada 27 mai 2022- 31 mai 2022, solicitantii pot depune formularul cererii de finantare a ajutorului de stat prin aplicatia electronica IMM Recover. Cererile se finanteaza in ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil sub forma forfetara este in valoare de 5.000 euro/beneficiar, la cursul valutar aferent ... citeste toata stirea