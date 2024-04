Micul mic si lenea mare: au aparut gratarele de unica folosinta

Gratarele romanilor sunt pline de fumuri in prag de 1 Mai. In cautarea micului perfect, te poti ajuta acum de acesorii si ustensile care mai de care mai sofisticate. Iar, daca vrei sa nu-ti bati capul prea mult, exista gratarul de unica folosinta. "Sunt niste cutii care contin atat carbunii pe care trebuie sa-i aprinzi, cat si gratarul in sine, il iei cu tine la picnic. Sunt foarte practice", a declarat Daniel Alecu, manager al unui magazin de profil.Preturile sunt chiar mici, de la 12 la 100 ... citește toată știrea