"Micul spital" de langa "marele spital"

Primul proiect inceput de actuala administratie a Brasovului a ajuns in etapa finalizarii Studiului de fezabilitate (SF). Astfel, potrivit anuntului primarului Brasovului, Allen Coliban, vineri, 16 septembrie, incepand cu ora 16.00, brasovenii vor avea ocazia de a afla detaliile acestei investitii (inclusiv valoarea stabilita prin SF), in cadrul unui eveniment (in format mixt) ce se va desfasura la Cinematograful Astra."Odata cu aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor ... citeste toata stirea