Mieii, mai scumpi cu 30% decat anul trecut. Crescatorii spun ca, daca nu sunt ajutati, nu se vor descurca

Crescatorii de animale explica de ce pretul mieilor va fi cu 30% mai mare decat anul trecut: furajele s-au scumpit foarte mult, porumbul chiar cu peste 300% Zona Brasov este una care ofera conditii optime pentru cresterea oilor, cu multe pasuni aflate in zone destul de greu accesibile, astfel incat dezvoltarea urbana sa fie dificila. Nu este de mirare, astfel, ca exista multi ciobani in judet si in apropiere, care au un numar mare de oi. Cu toate acestea, pretul mieilor de Paste va fi simtitor ... citeste toata stirea