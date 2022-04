Mieii raman scumpi: 40 - 45 de lei kilogramul, iar cumparatori sunt destui

Pretul carnii de miel a ramas destul de ridicat in ultimele zile dinaintea Pastelui. Celor care sperau ca vor reusi sa cumpere mai ieftin daca vor astepta pana in ultima zi nu prea le-au iesit calculele. Carnea de miel se vinde tot cu 45 de lei kilogramul, ca in prima zi, iar cumparatori sunt destul de multi."Pretul mi se pare destul de mare, fata de anul trecut. Noi o sa luam unul intreg pentru ca o sa le dam si copiilor si se imparte la mai multi, astfel ca ne putem bucura cu totii", ne-a ... citeste toata stirea