Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat, referindu-se la pretul mielului de Paste, ca va costa "fix exact cat vom plati pe el".El a precizat faptul ca, in functie de cerere si oferta, va fi reglat si pretul.Adrian Chesnoiu a fost intrebat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, cat va costa mielul de Paste, in conditiile in care unii producatori spun ca pretul se va dubla, scrie News.ro. ... citeste toata stirea