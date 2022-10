Miercuri, o zi plina pentru artistii Operei Brasov

Copii, parinti si bunici sunt asteptati de artistii Operei Brasov, in aceasta saptamana, la trei evenimente, dintre care unul va fi cu casa inchisa.Astfel, miercuri, 12 octombrie, de la orele 10.00 si 12.00, in Sala Operei Brasov, copiii sunt asteptati sa vizioneze spectacolul "Aventuri cu domnul Goe", de Ioan Garmacea, dupa "Vizita", "Doua lozuri", "Dl. Goe", "Bubico", "Un pedagog de scoala noua" si "Cometa", de I. L. Caragiale."Aventuri cu domnul Goe" a avut premiera in luna iunie a ... citeste toata stirea