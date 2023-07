Rezultatele finale de la Titularizare 2023 vor fi publicate miercuri, 26 iulie, de catre Ministerul Educatiei. Cele initiale de la proba scrisa au fost afisate marti, 18 iulie. La Brasov, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ), au fost depuse 166 de contestatii. In acest an, la proba scrisa de Titularizare, inainte de rezolvarea contestatiilor, Brasovul are 5 note de 10. Rata de promovare inainte de ... citeste toata stirea