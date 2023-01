Mihai Eminescu, celebrat in 15 ianuarie, la Banca Apollonia

Un volum special de poezii de Mihai Eminescu vor putea vedea brasovenii, in 15 ianuarie, la Banca de Cultura Apollonia (fostul sediu Bancorex, de pe strada Republicii din Brasov). Este vorba despre o carte aparuta in 1944, la Cartea Romaneasca, pentru care celebrul pictor si grafician Aurel Bordenache a realizat o suta cincizeci de desene in tus. Volumul se afla in colectia Bibliotecii Judetene si este unul dintre putinele care s-au ... citeste toata stirea