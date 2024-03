Mihai Vestea il "arunca" pe Adrian Vestea in lupta pentru sefia Consiliului Judetean Brasov

Mihail Vestea (foto), senator PNL de Brasov, a explicat, intr-un interviu pentru PS News, strategia PNL Brasov la alegerile locale din acest an. Liberalul a precizat, in acest context, ca PNL va merge la Consiliul Judetean cu Adrian Vestea actualul ministru al Dezvoltarii. Afirmatia este importanta avand in vedere ca actualul ministru al Dezvoltarii a incercat tot timpul sa lase o aura de mister cu privire la pozitia la care va candida la alegerile locale - cea de primar a Brasovului sau cea de ... citește toată știrea