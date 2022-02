Mii de adaposturi civile au diverse alte utilitati. Ce se intampla cu acestea in caz de razboi

In Romania exista peste 4.500 de adaposturi civile. In timp de pace, acestea au diverse alte utilitati, dar, in caz de urgenta, ele trebuie sa-si recapete rolul pentru care au fost create in cel mult 24 de ore In judetul Brasov exista 211 adaposturi civile, care, in caz de razboi, trebuie sa-i apere pe cetateni de eventualele bombardamente si lupte. In acest moment, adaposturile sunt folosite cu alte destinatii, insa revenirea la scopul lor initial se face in foarte scurt timp. "In judetul ... citeste toata stirea