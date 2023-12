Cateva mii de brasoveni si turisti au participat la ceremonia oficiala organizata in 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in centrul Brasovului, pe Bulevardul Eroilor.Ceremonialul a inceput la ora 12.00, cand prefectul judetului, Catalin Vasii, a fost intampinat de trupele prezente, apoi, dupa ce acesta a salutat drapelul de lupta, a fost intonat Imnul National al Romaniei. A urmat un serviciu religios, apoi, in incheiere, brasovenii au putut asista la parada militara.Punctul ... citeste toata stirea