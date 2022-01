Mii de carti donate de o librarie din Brasov bibliotecilor scolare. Director Libris: "In unele scoli, numarul de accesari a crescut de zeci de ori"

De Ziua Internationala a Educatiei, libraria brasoveana Libris a donat aproape 8.000 de carti pentru copii bibliotecilor scolare care duceau mare lipsa de carte. Astfel, numarul de accesari a crescut in unele biblioteci de mai multe zeci de ori 24 Ianuarie nu este numai Ziua Unirii Principatelor, ci si Ziua Internationala a Educatiei. Cu aceasta ocazie, libraria brasoveana Libris, in colaborare cu Organizatia Salvati Copiii, a donat aproape 8.000 de carti, in valoare de 200.000 de lei. A treia ... citeste toata stirea