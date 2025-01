Mii de cereri pentru lemne de foc, la primariile din judet

Sute de cereri au fost, deja, depuse pentru obtinerea de lemne de foc de catre populatie, la unele primarii din judetul Brasov. In ciuda faptului ca cererile pot fi depuse pana in primavara, in unele cazuri, cei mai multi cetateni fac solicitarile inca din primele zile dupa publicarea anunturilor.Doar la Primaria Sacele, inca din prima zi de depunere au fost inregistrate peste 1.100 de solicitari. Potrivit reprezentantilor primariei, in premiera, in acest an, nu vor mai exista cereri restante ... citește toată știrea