Mii de lei platiti de brasovenii comozi pentru a avea un loc de parcare sub geam

Dupa o pauza cauzata de pandemie, Primaria Brasov a reluat din luna mai procedurile de reatribuire a locurilor de parcare ramase libere.Ca in fiecare an, pe anumite locuri, din zonele aglomerate, batalia a fost mare, astfel ca s-a ajuns la plata unor sume consistente pentru inchirierea anuala a parcarilor. Cea mai mare suma licitata din acest "sezon" a fost pentru un loc de pe strada Uranus, 6.500 de lei/an, in conditiile in care taxa stabilita este de 144 lei/an pentru aceasta zona a ... citeste toata stirea