Mii de pachete de tigari, in valoare de aproape 115.000 de lei, nedeclarate si ascunse intr-un locas special amenajat pe sasiu, gasite de politistii de frontiera

Mii de pachete de tigari, in valoare de aproape 115.000 de lei, au fost descoperite de politistii de frontiera de la Giurgiu - Ruse, in urma unui control facut la doua masini conduse de cetateni bulgari. Tigarile cu timbru fiscal bulgaresc, nedeclarate, erau ascunse intr-un locas special amenajat pe sasiul platformei si sub scaunele din spate, intr-un loc destinat depozitarii bunurilor, transmite News.ro.Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse au descoperit ... citește toată știrea