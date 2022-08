Mii de pesti morti in Olt, au venit analizele: viitura cu "apa otravita"

Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AVPS) Fagaras a publicat vineri, 12 august, rezultatul analizelor probelor de apa prelevate de specialisti SGA Brasov, imediat dupa ce s-a constatat ca mii de pesti au murit in raul Olt, zona Fagaras. "Valorile determinate la indicatorii de calitate a apei raului Olt, in sectiunea Halmeag, indica depasire la indicatorii materii totale in suspensie, consum chimic de oxigen, amoniu, azotiti si ortofosfati", se arata in raport. Totodata, ,,cresterea ... citeste toata stirea