Miliarde cheltuite, cu 1,5% impact

Romania este pe primul loc in UE privind rata de parasire timpurie a scolii, potrivit celor mai recente date Eurostat. In ultimii 10 ani a scazut cu 1,5 puncte procentuale: de la 18,1% in 2014 la 16,6% in 2023. In urmatorii 6 ani, pana in 2030, Romania trebuie sa ajunga la o rata medie a UE de 9%. Guvernele de la Bucuresti au cheltuit peste 2 miliarde de lei din fonduri europene, potrivit unei analize Edupedu.ro.Indicatorul "parasirea timpurie a scolii" este definit ca procentul din populatia ... citește toată știrea