Exercitii tactice in teren se defasoara in aceasta perioada la Cheile Rasnoavei si in poligonul Bretcu.Militari din structuri ale Fortelor Terestre, dar si din structuri NATO dislocate in Romania participa la exercitii tactice de pregatire in poligoane din judetele Brasov si Covasna. Acestia vor fi prezenti in poligonul de instructie alpina de la Cheile Rasnoavei cat si in poligonul de tragere din Bretcu din Sfantu Gheorghe.Structuri din cadrul Fortelor Terestre in cooperare cu structuri ... citeste toata stirea