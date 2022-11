Militarii francezi detasati la Cincu se plang de conditiile de cazare. MApN vine cu precizari

Cu privire la informatiile aparute in spatiul public referitoare la conditiile de campare a fortelor franceze de la baza militara Cincu, MApN vine cu precizari.Militarii francezi care au fost detasati in baza de la Cincu se plang in presa franceza de conditiile proaste de cazare, in care au petrecut mai bine de 3 luni.Acestia reclama lipsa caldurii, mancarea proasta sau se tem ca vremea geroasa ii va prinde in corturile in care stau si acum.Totodata, militarii francezi isi acuza ... citeste toata stirea