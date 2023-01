Minciuna despre modernizarea celor 33 de strazi din Fagaras. Itele ,,afacerii", deslusite de instanta. Proiect blocat de primar timp de 6 ani

33 de strazi din municipiul Fagaras trebuia sa fie modernizate pana in 2017, existand si banii necesari si firmele desemnate sa realizeze lucrarile. Ce nu stiu fagarasenii sau au uitat, este motivul pentru care nu s-a realizat modernizarea celor 33 de strazi in termenul prevazut. Readucem in discutie vechiul proiect pentru ca acelasi primar vrea sa culeaga laurii unei investitii care nu-i apartine si mai mult a blocat-o ani la rand. Era un proiect aprobat in 2014 in valoare de 25 milioane de ... citeste toata stirea