Primaria Brasov a lansat marti, 8 august, in dezbatere publica, un nou regulament privind activitatile de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor stationate neregulamentar in oras, iar brasovenii care considera ca pot veni cu imbunatatiri pot transmite opiniile sau recomandarile pana in 21 august. Propunerile pot fi transmise catre Primaria Brasov, Biroul Informatii Publice si Mass-Media, e-mail: infopublice@brasovcity.ro, sau prin intermediul Centrului de Informatii pentru Cetateni ... citeste toata stirea