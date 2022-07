Ministerul Apararii de la Paris si-a asumat construirea la Cincu a unui mic orasel capabil sa gazduiasca 1.000 de persoane

Armata franceza si-a luat in serios rolul de lider al Grupului de Lupta NATO care asigura apararea flancului de sud-est al Aliantei. Centrul de comanda este la Cincu, in judetul Brasov, unde militarii din Hexagon au inceput construirea unei baze.Deja unul dintre cele mai performante sisteme antiracheta, trimis in Romania de ministerul francez al Apararii este gata sa reactioneze in caz de amenintare la adresa tarii noastre.Armata franceza conduce Grupul de Lupta NATO din Romania si are ... citeste toata stirea