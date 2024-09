Ministerul Dezvoltarii a obtinut 7,56 de miliarde de lei pentru investitii

Proiectele de dezvoltare derulate in toata tara beneficiaza de o noua infuzie de capital. Astfel, ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a anuntat ca a propus Guvernului alocarea sumei de 7,56 miliarde de lei pentru continuarea proiectelor pe care Ministerul Dezvoltarii le finanteaza in toata tara."Suma 2,56 de miliarde de lei vor reveni autoritatilor publice pentru achitarea facturilor restante catre constructori, in vederea asigurarii continuitatii investitiilor care contribuie la ... citește toată știrea