Ministerul Educatiei a anuntat, marti seara, ca se prelungeste data pana la care se pot incheia mediile si se prelungeste si data pentru inscrierea la Bacalaureat, in contextul grevei generale a profesorilor.Pentru a veni in sprijinul unitatilor de invatamant preuniversitar in desfasurarea activitatilor specifice de final de an scolar, care vizeaza absolventii claselor a XII-a zi si a XIII-a seral si ... citeste toata stirea