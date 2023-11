Ministerul Educatiei anunta, luni, ca aloca peste 1,4 milioane de lei pentru proiecte de prevenire a violentei si infractiunilor in mediul scolar si invita sciolile sa se inscrie.Ministerul Educatiei aloca 1.407.473 de lei pentru ca in cel putin 250 de scoli sa se poata desfasura programe pentru reducerea violentei in mediul scolar, a anuntat, luni, ministrul Ligia Deca.In opinia ministrului Deca, scoala poate contribui la promovarea nonviolentei, in colaborare cu partenerii sociali sau cu ... citeste toata stirea