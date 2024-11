Ministerul Educatiei anunta cum se vor desfasura orele in scolile unde sunt amenajate sectii de votare pentru alegeri

Scolile in care vor fi sectii de votare pentru alegeri nu vor avea cursurile supendate in zilele de vineri. Programul se poate modifica in situatii exceptionale in zilele de luni, transmite Ministerul Educatiei.Ministerul Educatiei a discutat cu inspectorii scolari generali despre pregatirea alegerilor, stabilind ca in zilele de vineri nu se impune suspendarea cursurilor la nivelul unitatilor de invatamant unde sunt sectii de votare.In zilele de luni, se poate modifica programul, ... citește toată știrea