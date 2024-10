Ministerul Educatiei anunta "Politici si resurse pentru scoli sigure si suportive"

"Politici si resurse pentru scoli sigure si suportive". Este vorba despre un proiect lansat, ieri, de Ministerul Educatiei, in colaborare cu UNICEF si Directia Generala pentru Sprijinirea Reformelor Structurale a Comisiei Europene (DG REFORM). Proiectul se va derula in urmatorii doi ani (pana in luna iunie 2026) si are ca obiectiv general "promovarea unui mediu scolar sanatos si sigur, in care invatarea sociala si emotionala, sprijinul psihosocial si sanatatea mintala fac parte din cultura si ... citește toată știrea