Ministerul Educatiei a anuntat, vineri, ca a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul privind modificarea Calendarului inscrierii in invatamantul primar 2023 - 2024.Potrivit unui comunicat al Ministerului, in perioada 3 - 18 mai au fost depuse si validate cererile de inscriere de catre parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali.Ministerul anunta ca, pentru prima etapa de inscriere, in perioada 29 mai - 6 iunie 2023, vor avea loc:procesarea, la nivelul unitatilor ... citeste toata stirea