Ministerul Educatiei face o miscare importanta, dupa ce greva generala a fost suspendata - majoreaza cu pana la 25% sumele pe care le vor primi profesorii care se vor implica in organizarea si desfasurarea examenelor nationale, potrivit unui proiect de ordin de ministru publicat de educatieprivata.ro. Tot 25% au obtinut si profesorii, in medie, crestere salariala in urma grevei. Institutia a ... citeste toata stirea