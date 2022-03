Ministerul Educatiei prevede o crestere cu 10.000 a numarului de locuri de la clasa a IX-a pentru anul scolar 2022-2023

Ministerul Educatiei prevede o crestere cu 10.000 a numarului de locuri de la clasa a IX-a de liceu pentru anul scolar viitor, potrivit unui proiect de hotarare de guvern pus in dezbatere publica, relateaza Edupedu.ro.Cifrele de scolarizare arata ca daca anul acesta aveam 120.600 de locuri pentru clasa a IX-a, invatamant cu frecventa zi, pentru anul scolar 2022 - 2023 propunerea este de 130.600 de locuri.Asta inseamna reinfiintarea a 416 clase cu 24 de elevi, in medie, per clasa, fata de ... citeste toata stirea